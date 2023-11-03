Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı
Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladığını açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Keleş'le sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
"MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, asbaşkanlarımızdan Mevlüt Karacaoğlu hazır bulundu. Teknik direktörümüz Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar takımımızın başında olacak. Hakan Keleş'e 'hoş geldin' diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."