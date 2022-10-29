Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadele ikinci devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Kasımpaşa, 50. dakikada Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Konya, aradığı golü 82'de Guilherme ile buldu: 1-1.

Ligdeki galibiyet hasreti bu sonuçla 4 maça çıkan Konyaspor puanını 20'ye yükseltti.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise, puanını 14 yaptı.