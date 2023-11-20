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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor Genel Kurulu 27 Kasım'da yapılacak - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor Genel Kurulu 27 Kasım'da yapılacak

        Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "20 milyon Euro borç, bugün Konya için çok yüksek bir rakam değil. Ama insanlar bu rakamdan kaçtığı için değil, yıpranmaktan korkuyor. Konyaspor'a gönül veren insanların zedelenme korkusundan dolayı çok da fazla talipli olmadığını 2,5-3 yıl içinde gözlemledik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:16
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        Konyaspor Genel Kurulu 27 Kasım'da
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        Konyaspor'da bugün gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 27 Kasım'a ertelendi. Minimum 430 delegenin katılması gereken genel kurula sadece 89 kişi geldi. Konyaspor, 27 Kasım'da yapılacak olan 2'nci olağanüstü genel kurulda, çoğunluğa bakılmaksızın yeni başkanını seçecek.

        "İNSANLAR BORÇTAN DEĞİL YIPRANMAKTAN KORKUYOR"

        Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Daha önce açıkladığımız üzere Konyaspor'un 634 milyon TL borcu olduğu ibraz edildi. Ancak bazı kişiler ise borcun 634 milyon TL'den fazla olduğunu iddia ederek söylenilen yazılara itibar ediyorlar. Resmi makamların, resmi mercilerin vermiş olduğu rakamlara itibar edilmiyor. Bugün Konyaspor'un borcu 50 lira da olsa bizimdir, 1,5 milyar lira da olsa bizimdir. Korumak zorundayız diye düşünüyorum. Niye başkan adaylarımız çok fazla çıkmıyor? Niye çıkmadığını kendi tecrübelerimden söylemek istiyorum. Gelirken el üstünde, baş üstünde getiriyoruz. Fakat gönderirken kişilikleri de dahil olmak üzere çok yıpratıcı, sanki oraya hizmet etmemiş, çabalamamış insanlar olarak geri gönderiyoruz. Bugün çok detaylı açıklayacaktık ama 20 milyon Euro borç, bugün Konya için çok yüksek bir rakam değil. Ama insanlar bu rakamdan kaçtığı için değil, yıpranmaktan korkuyor. Konyaspor'a gönül veren insanların bu işten dolayı zedelenme korkusundan dolayı çok da fazla talipli olmadığını 2,5 - 3 yıl içinde gözlemledik" dedi.

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