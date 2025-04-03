Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, yarı finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Ligde ve kupada yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılarda hedef Konyaspor engelini geçip adını finale yazdırmak. Peki, "Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı tarihi ve saati..
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Konyaspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Kupada Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, yarı finalde Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir stadında oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası yarı final maçı hangi kanalda? " sorularının yanıtı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
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KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.
TFF tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda maç tarihleri netlik kazanacak.
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KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Galatasaray maçının ATV veya A Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
ZTK finali 14 Mayıs 2025'te, TFF'nin belirlediği tarafsız bir sahada oynanacak. Tek maç üzerinden şampiyon belli olacak.
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