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Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? 05 Mart 2022 Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Galatasaray ilk 11’ler

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gatasaray, Süper Lig’in 28.haftasında Konyaspor’a konuk oluyor. 35 puanla Süper Lig’de 12. sırada yer alan sarı kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puan arayacak. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, maçın tüm detayları…

02.03.2022 - 17:55 | Güncelleme: FUTBOL

  • Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig puan durumunda, 35 puanla 12. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar son iki maçında galibiyet elde etti. Bu hafta Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, galibiyet serisini üçe çıakrmak istiyor.

  • KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?

    Konyaspor ve Galatasaray Süper Lig’in 28 .haftasında kozlarını paylaşacak. Konyaspor Galatasaray maçı 05 Mart Cumartesi günü Bein Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  • KONYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

    KONYA MUHTEMEL 11: Ibrahim Sehic;Adil Demirbağ, Guilherme, Nejc Skubic, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Konrad Michalak,Zymer Bytyqi, Paul-Jose Mpoku

    GALATASARAY MUHTEMEL 11: Ignacio Pena; Omar Elabdellaoui, Patrick van Aanholt, Marcao, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu,Victor Nelsson,Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed

  • SÜPER LİG PUAN DURUMU

    1-Trabzonspor 66

    2- Konyaspor 49

    3- Başakşehir 46

    4- Fenerbahçe 46

    5- Adana Demirspor 45

    6- Beşiktaş 44

    7- Alanyaspor 43

    8- Hatayspor 42

    9- Karagümrük 39

    10- Kayserispor 38

  • 11- Gaziantep 36

    12- Galatasaray 35

    13- Sivasspor 34

    14- Antalyaspor 32

    15- Kasımpaşa 29

    16- Giresunspor 29

    17- Göztepe 27

    18- Altay 25

    19- Rizespor 23

    20- Yeni Malatya 17

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