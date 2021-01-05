Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.
KONYASPOR - GAZİANTEP FK
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz Kağan, Jevtovic, Shengelia, Daci, Milosevic, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
GALATASARAY: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne
YEDEKLER: Fatih, Şener, Babel, Kerem, Emre Taşdemir, Emin, Sekidika, Ali Yavuz
TEKNİK SORUMLU: Levent Şahin (Fatih Terim cezalı)
TAKIMDA 7 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maç kadrosunda bulunmuyor. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da Konyaspor karşısında formya giyemeyecek.
3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
TERİM'İN CEZASI BİTİYOR
Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.
Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.
KONYASPOR GALİBİYETE HASRET
Konyaspor, Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 27 karşılaşmadan 20'sini yitirdi, 7'sinde berabere kaldı, 17 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.
39. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 38 maçtan 28'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 75 golüne, yeşil-beyazlılar 21 golle yanıt verebildi. Takımlar arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.
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