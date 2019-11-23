23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, averajla 8. sırada bulunuyor. Son haftalarda düşüş yaşayan 12. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 13 puan elde etti.
KONYASPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
3. dakikada Konyaspor'un Milosevic'le bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
STAT: Konya BŞB Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic
YEDEKLER: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Savaş, Ali, Volkan, Hadziahmetovic, Mücahit Can, Daci
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz
YEDEKLER: Utku, Roco, Oğuzhan, N'Koudou, Necip, Lens, Umut, Güven, Boyd, Muhayer
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
SON 5 MAÇTA 13 PUAN
Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu. Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.
DIŞ SAHADA DA TOPARLANDI
Ligin ilk 3 dış saha maçında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan aldı. Evinden uzaktaki karşılaşmalarda Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı deplasman maçlarında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
RUİZ İLE NECİP SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartı bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu yarınki karşılaşmada da kart görürse 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
37. RANDEVU
Beşiktaş, geride kalan 36 karşılaşmanın 20'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 74 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabakada ise kazanan taraf son dakika golüyle 3-2'lik sonuçla Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇTA 6 KEZ KAZANABİLDİ
Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6'sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. Bu arada iki takım arasındaki 36 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 18 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 10 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi. Konya'da Beşiktaş 29, ev sahibi ekip 21 gol attı. Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 lig maçından sadece birini kazanabildi. Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki diğer 7 müsabakanın 6'sında berabere kaldı, birini yitirdi.
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