STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Novak Simovic

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

KONYASPOR: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Cekici, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

BATE: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Vasilevich, Milic

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Belarus ekibi BATE Borisov'u konuk ediyor. İlk maçı 3-0 kazanan yeşil beyazlılar, skor avantajını da kullanarak tur atlamanın hesaplarının yapıyor.

Yeşil-beyazlı ekip, maçı kazanması durumunda, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Öte yandan Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yaptığı ilk maçını UEFA'nın kararıyla Konya'da seyircisiz oynamıştı.

14. AVRUPA RANDEVUSU

Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 9 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.

İlhan Palut idaresinde BATE Borisov ile oynanan ilk maçta sahadan 3-0 üstünlükle ayrılan Konyaspor, bir üst tura çıkmak için büyük avantaj sağlamıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, daha önce teknik direktörler Aykut Kocaman ve Mehmet Özdilek yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.