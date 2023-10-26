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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den Aykut Kocaman ve Dirk Kuyt açıklaması - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den Aykut Kocaman ve Dirk Kuyt açıklaması

        Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyledi. Özgökçen, ismi son dönemde yeniden Konyaspor ile anılan Aykut Kocaman hakkında, "Aykut hocayla çalışmanın uygun olmadığı kanaati oluştu" derken, Dirk Kuyt'ın ise alternatif isimlerden biri olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:47
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        Konyaspor'dan Kocaman ve Kuyt açıklaması
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        Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Kayacık Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Özgökçen, Aleksandar Stanojevic'in kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

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        Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve bazı isimlerle görüştüklerini vurgulayan Özgökçen, takımın başına getirilmesi konuşulan teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özgökçen, ''Bize, Konyaspor kulübüyle çalışmak isteyen isim bazında birçok isim geliyor. İsimleri değerlendiriyoruz. Bu isimlerden bir tanesi çok doğaldır ki, Aykut Kocaman. Konyaspor'da belirli bir başarıyı yakalamış bir hocamız, ama uzun süreden bu yana takım çalıştırmıyor. Bizim oyuncu profilimiz, oyun sistemimiz, bunların masaya yatırılması neticesinde; yönetim kurulu olarak çok da fazla Aykut hocayla çalışmanın uygun olmadığı kanaati oluştu. Biz Aykut hocayla görüştük de kabul etmedi, ya da o gelecekti öyle bir şey yok. Bizim kendi iç bünyemizde, ama biz o noktada çok fazla düşünmedik Aykut Hoca'yı. Diğer isimlerle alakalı da bu tür masaya yatırdıktan sonra zaten harekete geçiyoruz. Direkt Ali hoca ismi çıktı, hemen görüşelim, öyle bir şey yok. Bize uygun olur mu, olmaz mı ona bakıyoruz. Neticesinde bir karar verilecektir'' şeklinde konuştu.

        "DİRK KUYT, ALTERNATİFLERDEN BİRİ"

        Hollanda'nın eski milli futbolcusu teknik direktör Dirk Kuyt ile ilgili de Gökçen, şöyle konuştu:

        "Kuyt masada alternatiflerden bir tanesi, onda da bazı tereddütlerimiz var. Tereddütleri gidermek adına ekibi nasıl kurulur? Kimler tarafından desteklenebilir? Kafamızda bir model var. Eğer onun üzerinden birlik olursa, ama tam belli değil. Basında hiç çıkmayan isimlerle ilgili görüşmelerimiz var. Konyaspor'a hangisi hayırlı olacaksa, hangisi başarıyı sağlayabilecekse, Cenab-ı hak bize ona imza attırmayı nasip etsin.''

        "GÖREVİ DEVRETMEYE HAZIRIZ"

        Taraftarın, yönetimin istifa etmesi isteğiyle ilgili 05 Haziran 2021 yılında göreve başladığını hatırlatan Özgökçen, ''Şehrimizin yöneticileri, belediye başkanlarımız, o dönemki bakanımız Murat Kurum'un da istekleriyle, Konyaspor Kulübü'nde kimlerin başkanlık yapması gerektiğini ve bu noktada yapılacak çalışmaların yürütülmesi görevini de bize verdiler'' dedi.

        En son geçen ağustos ayında bir genel kurul yaptıklarını ve görevi devretmeye hazır olduğunu ifade eden Özgökçen, ''Kulüp bazında maddi açıdan kolaylığı sağlayacak bir yönetim anlayışı olursa ve bu kabul görürse, biz hemen bir genel kurul kararı alıp, görevi devretmeye hazırız. Bunun altını çize çize söylüyorum. Daha önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. İki ayda bir genel kurul yapılmaz. Ortada bir şey yok iken genel kurul yapılmaz. Üç maç kaybettik, dört maç kaybettik diye genel kurul yapılmaz. Buralar kurumsal kimliğe haiz yerlerdir. Öyle tribün jargonu haline gelmiş istifa söylemleriyle de bu işler olmaz. Dediğim gibi istifa diyeceklerse, bizim yüzümüze söylesinler. Maç esnasında söylemesinler. İstifa söylemleri, birilerinin işlerini yapmadığımız, birilerinin isteklerini yerine getirmediğim için yapılıyorsa, onların işlerini, isteklerini yapmamaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

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