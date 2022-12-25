Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Arabam.com Konyaspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik beraberlik ile tamamlandı.

Arabam.com Konyaspor'un gollerini 22. ve 90+10. dakikalarda penaltıdan Amir Hadziahmetovic kaydederken, Corendon Alanyaspor'un golleri 65. dakikada Furkan Bayır ve 78. dakikada Ahmed Hassan'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 25 puana, Alanyaspor ise 18 puana ulaştı.

Gelecek hafta Konyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 87 Kahraman Demirtaş), Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic (Dk. 46 Paz), Soner Dikmen (Dk. 68 Diouf), Bytyqi (Dk. 76 Muric), Muhammet Demir (Dk. 87 Ikpeazu)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Furkan Bayır, Pereira (Dk. 58 Yusuf Özdemir), Umut Güneş (Dk. 73 Doumbia), Lusamba, Zinedine Ferhat (Dk. 58 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk. 58 Cavaleiro), Oğuz Aydın (Dk. 87 Balkovec), Ahmed Hassan

Goller: Dk. 21 (Penaltıdan) ve 90+8 (Penaltıdan) Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Dk. 64 Furkan Bayır, Dk. 74 Ahmed Hassan (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ahmed Hassan, Dk. 90+12 Doumbia, Dk. 90+13 Balkovec ve Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor), Dk. 74 Calvo, Dk. 90+2 Ikpeazu, Dk. 90+11 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)