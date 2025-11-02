Konyaspor: 1 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 5'te Anthony Musaba, 13'te Cherif Ndiaye ve 57. dakika Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.
Konyaspor'un tek golünü ise dakika 60'da Umut Nayir attı.
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 20 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.