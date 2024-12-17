Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        41
        Fenerbahçe
        FB
        35
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor adını gruplara yazdırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Konyaspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Konyaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.

        Bu sonucun ardından Yeşil Beyazlılar, adını gruplara yazdırdı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        45. dakikada Tunahan Taşçı'nın ortasında Melih İbrahimoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

        51. dakikada Boateng'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Ahmet Daş'ın müdahalesinde top kornere çıktı.

        61. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ortasında Melih Bostan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş güçlükle topa sahip oldu.

        90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yasir Subaşı'nın ortasında Furkan Özcan'ın Umut Nayir'e müdahalesinin ardından hakem Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

        Yeşil beyazlı ekip, maçı 1-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Habertürk Anasayfa