Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

30. dakikada taç organizasyonuyla topla ceza sahasında buluşan Paz'ın, iki savunmacıyı oyundan düşürerek sağ çaprazdan şutunda kaleci Jensen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Endri Çekiçi'nin sert şutunda top savunmadan döndü. Uzaklaştırılmaya çalışılan topu yeniden önünde bulan Çekiçi kafayla Diouf'a indirdirdi. Bu oyuncunun yarım volesinde meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada Lokilo'nun sol kanattan ortasında arka kale direği önünde Duhaney meşin yuvarlağı kafayla Eze'ye indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda vuruşunda top auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

57. dakikada topla hareketlenen Diouf'un ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Jensen, iki hamlede topa sahip oldu.

67. dakikada konuk ekip öne geçti. Emir Kaan Gültekin'in pasına sol kanattan hareketlenen Ethemi'nin şutunda Cebrail Karayel'e de çarpan top filelere gitti: 0-1.

73. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo'nun altıpas üzerinde zayıf kafa vuruşunda top, kaleci Jensen'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.