Konyalı şehidi 20 bin kişi uğurladı

12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre, 16 ay önce göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı Şehit Yunus Mermer'in, türk bayrağına sarılı naaşı sabah saatlerine Konya Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan askeri yetkililer ve yakınları tarafından alınıp, helallik alınmak için baba evine getirildi. Alınan helalliğin ardından da dini ve askerin törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki tarihi Namazgah'a götürüldü. Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Recep Mermer, ailesi, yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
2018 yılı Aralık ayında Nişanlanan ve önümüzdeki yaz için düğün hazırlığı yapan şehidin nişanlısı Buse Kocabaş, Nişanlısının tabutuna sarılıp tabutu sarılıp, "Yunusum, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim"dedi.
‘RAHAT UYU ABİ İNTİKAMINI KENDİ ELLERİMLE ALACAĞIM’
Ağabeyinin askeri şapkasını başına takıp tören alına gelen ve tabuta sarılan kız kardeşi Fatma Zehra Mermer ise abisinin tabutu başında ‘Abi sen rahat uyu polis olup senin intikamını kendi ellerimle alacağım. Yemin olsun intikamını alacağım’ diyerek haykırdı.
"DAMATLIĞINA KAVUŞTUN MU SEN EY OĞUL"
Şehit annesi Anne Necla Mermer, oğlunun Al bayrağa sarılı tabutu başına gelip, "Oğul bayrak dedin, vatan dedin en büyük sevdam ülkem dedin. Sonunda damatlığını kavuştumu sen oğul "diyerek ağladı.
Dini ve askeri törenin ardından Şehit Mermer'in cenazesi Konya Şehitliği'ne defnedildi.
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