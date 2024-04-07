Konyaaltı Sahili'nde bayram tatili yoğunluğu
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle kentin dünyaca ünlü Konyaltı Plajı, yerli ve yabancı turistlerle doldu.
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Antalya'da, cuma akşam saatlerinde başlayan yoğunluk sürüyor.
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Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 22'lere ulaştı, deniz suyu sıcaklığı 22 derece oldu.
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Güzel havayı fırsat bilen tatilciler ve turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu
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Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenler, denize girip, güneşlendi.
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Bazı tatilciler de kano ile denize açılarak havanın tadını çıkardı.
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Bazı tatilcilerin piknik yaptığı göze çarparken, çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.
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