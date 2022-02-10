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Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Konya ve Karaman'da kar tatilli var mı?

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi?

Yurdun dört bir yanından gelen kar tatili haberleri öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı güncel hava durumu raporlarına göre ülkenin pek çok ilinde yoğun kar yağışının etkili olduğu biliniyor. 10 Şubat Perşembe günü kar nedeniyle eğitime ara verilen Konya ve Karaman'da yarın okul olup olmadığı merak konusu oldu.

10.02.2022 - 19:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bilindiği gibi 10 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde pek çok ilde eğitime ara verilmişti. Konya ve Karaman da 10 Şubat perşembe günü eğitime ara verilen iller arasında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya'da hava sıcaklıkları bu gece yarısı sabaha karşı -6'yı görecek. Karaman'da ise hava sıcaklıklarının gece yarısından itibaren -8'e kadar gerilemesi bekleniyor. 11 Şubat Cuma günü Konya ve Karaman'da okullar tatil mi sorusu gündemde. İşte Konya ve Karaman kar tatili ile ilgili merak edilenler... 

  • 11 ŞUBAT KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

    Karaman Valiliği'nden 11 Şubat kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. 

  • 11 ŞUBAT KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    10 Şubat Perşembe günü Konya’nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

    Konya Valiliği'nden 11 Şubat kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. 

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