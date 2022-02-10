Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi?

Bilindiği gibi 10 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde pek çok ilde eğitime ara verilmişti. Konya ve Karaman da 10 Şubat perşembe günü eğitime ara verilen iller arasında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya'da hava sıcaklıkları bu gece yarısı sabaha karşı -6'yı görecek. Karaman'da ise hava sıcaklıklarının gece yarısından itibaren -8'e kadar gerilemesi bekleniyor. 11 Şubat Cuma günü Konya ve Karaman'da okullar tatil mi sorusu gündemde. İşte Konya ve Karaman kar tatili ile ilgili merak edilenler...