Valilikten flamingo ölümlerine inceleme

İHA

Tuz Gölü’nün Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümlerinin kamuoyuna yansımasının ardından Konya Valiliği inceleme başlattı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna da yansıyan, Tuz Gölü’nün Konya Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon alanda incelemeler yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Murat Bakan, sosyal medya hesabından kahreden fotoğraflar paylaştı. Bakan paylaşımında, "İklim komisyonu olarak saha çalışması yaparken çok üzücü bir haber aldım. Tuz Gölü'nde 2000 yavru flamingo toplu şekilde ölmüş. Tuz Gölü'nde artık flamingo yok çünkü su yok" ifadelerini kullanmıştı.