Plajı, bölgedeki dokuyu bozmadan oluşturduklarını ifade eden Bayındır, "Bu, bir turizm penceresidir. Akdeniz'in terası, Konya'nın denizi olarak bakıyoruz. Biz de o denize yakışan bir plaj yapmanın keyfi içerisindeyiz. Burada her şey ahşap soketli ve sökülüp, takılabilen çadır oba sistemi şeklinde. Yani burayı toplayıverdiğimiz zaman doğadan hiçbir şey eksilmeden ayrılacağız. Burası 1 milyon 180 bin metrekare alan. Her noktasında vatandaşımız doğayla iç içe, kaynaşarak yaşayacak." diye konuştu.