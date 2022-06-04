38 ilde 'Miras' operasyonu: 17 tutuklama

İHA

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç gurubuna yönelik 31 Mayıs tarihinde Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı 'Miras' adı verilen operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje, 30 adet dedektör, 178 bin Türk Lirası, 3 adet tabanca, 8 adet tüfek, 233 adet fişek ele geçirildi.

120 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyon çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen 143 şüpheliden 120'si gözaltına alındı. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 120 şüpheliden 34’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 2 kişi ise savcılıktan salıverildi.