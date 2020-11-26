Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Kovid-19" denetimleri

Kent merkezindeki Nalçacı Caddesi'nde çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.
Kent merkezindeki pazarlarda da zabıta ekipleri gün boyu denetim yaptı.
Semt pazarları, Melike Hatun Kadınlar Pazarı ve tarihi Bedesten Çarşısı'nda dolaşan zabıta ekipleri, maske kullanımı ve sosyal mesafeyi denetlerken, kurallara uymayanları uyardı.
Kadınlar Pazarı esnafı Mustafa Tosun, denetimlerden memnuniyetini dile getirerek, "Kurallar bizler için. Alışveriş yapanlar da esnafımız da kurallara uyuyor. Genel olarak denetimler sıkılaştı ama kurallara uyuluyor." dedi.
Denetimlere katılan zabıta memurları da vatandaşların yüzde 90'ının kurallara uyduğunun gözlendiğini kaydetti.
- Karaman
Karaman'da da vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptığı pazar yerlerinde, "pazar yeri yöneticisi"nin koordinasyonunda denetimler yoğunlaştırıldı.
Kemal Kaynaş Caddesi'nde kurulan semt pazarında, polis, bekçi ve zabıta ekiplerince sürekli maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriliyor, kurallara uymayanlara idari işlem yapılıyor.
Giriş ve çıkışlarda polis ekipleri HES kodu uygulaması yaparak vatandaşları pazara alıyor. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik de denetimler yapan polis ekipleri, zaman zaman kimlik kontrolü gerçekleştiriyor.
Bekçi ve zabıta ekipleri de pazarda devriye gezerek, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.
- Aksaray
Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüleri maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyardı.
Denetimlerde 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ceza kesildi.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da ise Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi, Yeşilyol Caddesi ve Ambaryolu'nda toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüler maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıldı.
Caddelerde de maske takmayan yayalar ve iş yeri sahipleri uyarılarak, tedbirlere uymaları sağlandı.
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