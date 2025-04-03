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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!

        Konya'da Selamet L., sokakta karşılaştığı husumetlisi 37 yaşındaki Abdullah Sarıbaş ile yanında olan 12 yaşındaki kızı A.S.'yi av tüfeği ile vurdu. Baba Sarıbaş hayatını kaybetti, küçük kızı yaralandı. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 07:49 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:53
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        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
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        Konya'da yürek yakan olay, dün saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538'inci Sokak'ta meydana geldi.

        HUSUMETLİSİ İLE KARŞILAŞTI

        İddiaya göre, akrabalarını ziyarete giden Selamet L. ile husumetli olduğu Abdullah Sarıbaş (37) sokak ortasında karşılaşıp, tartışmaya başladı.

        AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selamet L. av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı.

        BABA HASTANEDE CAN VERDİ

        Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        A.S.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.'yi saklandığı evde yakaladı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Konya
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