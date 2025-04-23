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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Eski nişanlıya kimyasal saldırıda ceza değişti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eski nişanlıya kimyasal saldırıda yeni karar!

        Konya'da, "Su sayacına bakacağız abla" diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı 29 yaşındaki Merve Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan 27 yaşındaki Sabit Türk'e yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından az bulunup karar bozuldu. 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Türk'ün cezası 16.5 yıla çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:46
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        Eski nişanlıya kimyasal saldırıda yeni karar!
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        Konya'da olay, 19 Haziran 2022'de Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. 1.5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (29) evine gelen Sözleşmeli Er Sabit Türk (27), "Su sayacına bakacağız abla" diyerek kapıyı açtırdı.

        KİMYASAL MADDEYİ KADINA FIRLATTI

        DHA'daki habere göre Sabit Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Merve Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'KASTEN YARALAMADAN' TUTUKLANDI

        Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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        20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianame ile Sabit Türk hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında, cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi.

        15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında savcı, sunduğu mütalaada, Türk'e 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Sabit Türk'ün, Merve Küçüktekin'e yönelik eyleminin 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak nitelendirildiğinden ve eylemin sabit görüldüğünden, kastının ağırlığı, failin amaç ve nedeni dikkate alınarak 15 yıl hapis cezasına karar verdi.

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        MERVE KARARA İTİRAZ ETTİ

        Merve Küçüktekin'in, avukatı Aycan Ceylan aracılığıyla karara yaptığı itiraz sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı az buldu. 1'inci Ceza Dairesi’nin kararında ise “Katılanın alınan tıbbi raporlara göre, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, yaşamsal tehlike doğuracak, yüzünde sabit bir ize neden olacak bir biçimde yaralandığı olayda, sanık hakkında orantılılık ilkesi gözetilerek, 13 yıldan 20 yıla hapis cezasını öngören TCK’nın 35’inci maddesi uyarınca, yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına” denildi.

        16.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Sabit Türk, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilen Türk, bu kez 16.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        "VERİLEN CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİZ"

        Verilen cezaya itiraz edeceklerini belirten Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, "Bu cezanın gerçek anlamda 1 yıl 6 ay için bu kadar süre uzadığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bölge Adliye Mahkemesinin özellikle cezanın üst sınıra yaklaşmasına ve cezanın caydırıcı olmasına vurgu yaparken böylesi bir cezayı kabul etmemiz mümkün değildir, verilen cezaya itiraz edeceğiz. Tasarlayarak canavarca hisle asit kullanarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs suçundan cezasının böyle verilmesi hukuk devleti, müvekkilim ve elbette kamu adına hukuk güvenliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

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