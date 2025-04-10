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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren anneye 'İyi hal' indirimi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Sema Nur'u öldürdü! Akıl sağlığı yerinde... 'İyi hal' indirimi aldı!

        Konya'da, 3 yaşındaki kızı Sema Nur'u boğazını keserek öldürüp, kendisini de yaralayan 35 yaşındaki Sevda Kocabıyık, iyi hal' indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocabıyık'ın akıl sağlığının yerinde olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 08:03 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:29
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        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
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        Konya'da olay, 25 Mart 2023'te, Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık (35), önce kızı Sema Nur'un (3) ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

        DHA'daki habere göre tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası, akıl ve ruh sağlığı yerinde olduğu belirlenince tutuklandı.

        'AĞIR MÜEBBET HAPİS' İSTENDİ

        Hazırlanan iddianameyle Kocabıyık hakkında 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        "YÖNLENDİRME YETENEĞİ TAM"

        İddianamede, Sevda Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. Sevda Kocabıyık ise ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi. İddianamede, Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı.

        SAVCI, 'AĞIR MÜEBBET' TALEP ETTİ

        Davanın dün görülen karar duruşmasına anne Sevda Kocabıyık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Kocabıyık'ın akıl sağlığına ilişkin değerlendirmede cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        DURUŞMADAKİ 'İYİ HAL'İYLE MÜEBBET

        Mahkeme heyeti, Kocabıyık’ı 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, duruşmalardaki tutumundan dolayı 'İyi hal' indirimi uygulayarak cezayı, müebbet hapis cezasına indirdi.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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