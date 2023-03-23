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Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 23.03.2023 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'daki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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AA

Hortu Mahallesi Karaburun yaylasında iki grup arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle A.D, E.Y. ve S.G. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.D. ve E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.G. ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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