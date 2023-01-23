Konya'da doğaya bırakılan kimyasal atıklarla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki kırsal alana, birer tonluk plastik 65 tank içinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri içeren kimyasal atık bırakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede 74 ayrı kamerada yüzlerce saatlik görüntü inceledi. Kimyasal maddelerin 2 farklı kamyonla bırakıldığını tespit eden ekipler, kamyon şoförleri İbrahim M. ve Cemil A.'yı yakaladı.

Kimyasal maddelerin Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hamza Ö.'nün iş yerinden alındığı tespit edildi. İş yeri sahibi Hamza Ö. ve forklift operatörü Mustafa Ö.'de gözaltına alındı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.