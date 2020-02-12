Zafer Samancı'nın haberine göre olay geçen ocak ayında Konya'nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Yasadışı köpek dövüşü yaptıran bir grubun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sabahın erken saatlerinde bir grup, yasadışı köpek dövüşü yaptırarak bahis oynatıyordu. Bu vahşeti de çocukları ile birlikte izliyorlardı. Görüntülerin Habertürk'te yayınlanmasının ardından jandarma harekete geçti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere soruşturma sonunda para cezası verildi.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada yasadışı köpek dövüştürdüğü tespit edilen 27 kişi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince kişi başı 9 bin 552 lira olmak üzere toplam 257 bin 904 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.