Olayla ilgili soruşturma sürüyor



Zafer Samancı'nın haberine göre, olay, saat 03.00 sularında Merkez Selçuklu ilçesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerine giden Murat Yağcı, husumetli olduğu iki kişi ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönünce silahlar çekildi.

İki taraf da birbirine ateş ederken Murat Yağcı göğsünden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin Murat Yağcı’ya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hastaneye kaldırılan Murat Yağcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda kendi imkânlarıyla hastaneye giden Tunahan Yüncü ve Sertaç Efe’nin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.