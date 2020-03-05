AA

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GDR 30 plakalı minibüs, Konya - Afyonkarahisar kara yolunun 65. kilometresi, Yol Denetim İstasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada, minibüste bulunan 14 Suriyeli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.