Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Konya'da sazlık alandaki yangın ormana sıçradı

        Konya'da sazlık alandaki yangın ormana sıçradı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kenarındaki sazlık bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 22:44 Güncelleme: 24.09.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sazlık alandaki yangın ormana sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Üstünler Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir ilçe merkezinden de görüldü.

        İhbar üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleri yangın bölgesine sevk edildi.

        Yangının sazlık alanda olması sebebiyle balçık alana giremeyen itfaiye ekipleri, havadan müdahale için destek istedi.

        Bölgeye sevk edilen helikopter yangına havadan müdahale ederken, iş makineleri de arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahalesi için yol açma çalışması başlattı.

        Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Aynı bölgede 23 Ağustos 2025'te de yangın çıkmış, yangın ormanlık alana sıçramadan havadan müdahale çalışmalarıyla söndürülmüştü.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Konya
        #konya haber
        #yerel haber
        #yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Habertürk Anasayfa