Konya'da park etme kavgasında baba hayatını kaybetti, oğlu ve kızı yaralandı

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesine bağlı Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta yakın akraba komşular arasında "ikametgahın önüne araç park etme" yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Nevzat A. (53),kayınbiraderi Seyit Ali Y. ve oğlunun da karıştığı kavgada kalp ve sırt bölgesinden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda Nevzat A'nın kızı Açelya A. (21) başından, oğlu Mesut A. (27) da göğsünden yaralandı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Seyit Ali Y. ve oğlu Hasan Hüseyin Y. (23) ile damadı Recep K. (31) gözaltına alındı.