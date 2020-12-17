Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde Yusuf K'nin (25) kullandığı 42 EY 263 plakalı panelvan minibüs, iş yerinden evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Arıcı'ya (50) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Arıcı'nın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; sürücü Yusuf K'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.