Abdullah Ünal idaresindeki 42 KS 462 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 42 SP 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Ünal ile araçlardaki 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.