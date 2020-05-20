Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesindeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarını aldı.

Derneğe yapılan baskında, Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri ve Hıfzısıhha Kanunu Tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 13 kişiye idari işlem uygulandı.

Ayrıca içeride bulunan 13 kişiden birinin, aranan şüphelilerden olduğu tespit edildi.

Derneği çalıştıran E.D. ise gözaltına alınarak, hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.