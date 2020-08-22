Alınan bilgiye göre, Beyşehir'den Huğlu Mahallesi yönüne seyir halindeki, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Davutlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçtan yola fırlayan 22 yaşındaki Kayhan Dikkaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Yaralanan Emre Dikkaya, Ahmet Sert, Onur Sarı ve Tunahan Bayır, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.