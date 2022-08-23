Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

F.A. idaresinde 35 AP 2282 plakalı kamyonet, Ereğli-Halkapınar karayolu Çömleci Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çaptı.

AA'nın haberine göre; Duyar, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü F.A. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.