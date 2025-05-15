Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem haritası ile riskli ilçeler hangileri?
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kapsamda, "Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem haritası ile riskli ilçeler hangileri?" soruları gündemdeki yerini aldı. Konya'da yaşanan depremin ardından Konya diri fay haritası ile riskli ilçelere ilişkin sorgulamaları da hız kazandı. İşte Konya fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...
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AFAD verisi ile Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu kapsamda, Konya'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. Peki, Konya'da fay var mı? Konya deprem bölgesi mi? 2025 Konya deprem risk haritası ile riskli ilçeler hangileri? İşte Konya'da yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...
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KONYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.
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KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilerine göre Akşehir Fay zonunun içindeki bölgede 1900-2016 yılları arasında 5 ve üzeri büyüklükteki 9 deprem meydana geldi. Konya; Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır.
Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.
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KONYA 3.DERECE RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan fay hatları haritasına göre Konya en az riskli ve 3.riskli bölgede yer alıyor.
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3.DERECE RİSKLİ İLLER LİSTESİ
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.