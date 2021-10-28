14 dakikada 20 bin TL'lik hırsızlık

Konya’da bir geri dönüşüm fabrikasına giren hırsızlar 14 dakikada 200 bin Türk Lirası değerindeki kabloyu çalıp kayıplara karıştılar.

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın Karatay bölgesinde yer alan bir fabrikaya akşam saatlerinde giren üç hırsız elektrikli vince ait 200 bin TL değerindeki 80 metrelik bakır elektrik kablosunu çaldı.

BİR ÇIRPIDA 80 METRELİK KABLOYU KESTİLER

Fabrikaya giren 3 hırsız ellerindeki kesici aletle 14 dakika içerisinde 80 metrelik kabloyu kesip 3 parça halinde alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.