Konya'da çaya giren genç boğuldu
Konya'nın Hadim ilçesinde, çaya giren 18 yaşındaki Mustafa Yılmaz boğuldu.
Giriş: 10.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:29
Konya'nın Hadim ilçesinde, Mustafa Yılmaz (18) serinlemek için Beyreli Mahallesi'ndeki Beyreli Çayı'na girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Yılmaz'ın yakınları, jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çayda yapılan aramada Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
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