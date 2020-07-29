Konya'da boğazı kesilen kişi, kendi kullandığı aracıyla hastaneye gitti

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple boğazı kesilen Sedat D. (42) kendi kullandığı aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesine geldi.Yaralı, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunmasından Konya'ya sevk edildi.Sedat D., hastaneye kendi aracıyla tek elle direksiyon kullanarak geldiğini anlattığı öğrenildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."