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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Konya'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Konya Akşehir'de evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Teslim olan zanlı, gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 00:48 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:48
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        Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.

        Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta, Dilek Ş. (35) evinde B.E. (44) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklandı.

        B.E'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Dilek Ş'nin öldüğünü tespit etti.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Dilek Ş'nin cansız bedeni Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Teslim olan B.E. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

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        #haberler
        #Konya
        #Akşehir
        #Son dakika haberler
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