Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.