Konya'da 4 TIR birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Konya Akşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 TIR birbirine girdi. Kazada 1 TIR sürücüsü yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 TIR'ın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hakan Karapınar idaresindeki TIR, Akşehir Tren Garı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki TIR'a çarptı.
Ardından Semih Çapraz idaresindeki TIR, Karapınar idaresindeki TIR'a, Nedim Kılıç yönetimindeki TIR da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı TIR'a çarptı.
KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada sürücü Nedim Kılıç, TIR'ın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.
Kazada yaralanan TIR sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan TIR'ların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.