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Konya'da 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Konya'nın iki ilçesinde meydana gelen kazalarda 13 yaşında bir çocuk ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Giriş: 04.07.2023 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da 2 ayrı kaza: 2 ölü, 9 yaralı
AA

Konya'nın Hüyük ve merkez Selçuklu ilçelerindeki kazalarda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Eyüp Bozkurt idaresindeki otomobil, Isparta-Beyşehir çevre yolu Göçeri Mahallesi kavşağında, Abdullah Veysel Kılınçer'in kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 13 yaşındaki Berat Bozkurt olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile Nihal, Senanur ve Emin Latif Bozkurt, Hüyük ve Beyşehir ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Berat Bozkurt'un cenazesi Hüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SELÇUKLU'DA REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada ise, Y.D. idaresindeki minibüs, önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki pikap ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobile çarpan minibüs devrildi.

Kazada minibüsteki Fidan Uz (68) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan 4 kişi de şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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