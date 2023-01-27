Gayrimenkul sektörü kimi zaman pandemi, kimi zaman da küresel ekonomik kriz gibi koşullardan etkilenirken, sektördeki arz-talep dengesi ve beklentiler de değişime uğruyor. Son zamanlarda tüm dünyada gayrimenkule ciddi bir yöneliş olduğunu söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz "Talepteki bu artışın iki nedeni var. Birincisi yatırım aracı olarak ‘güvenli liman’ algısı. İkincisi ise nitelikli konutlardaki arz sıkıntısı" dedi.

"KONUT YATIRIMI İÇİN EN DOĞRU ZAMAN"

Sözlerine "Tüketici, konut yatırımının enflasyona karşı güvenli liman olduğunun farkında. Çıkan fırsatları değerlendirmek istiyor. Ayrıca emtia fiyatları nedeniyle inşaat maliyetlerindeki artış ve özellikle pandemiden sonra eksikliğini daha net hissettiğimiz geniş yaşam alanlarına sahip, günlük ihtiyaçlara cevap verecek nitelikli konutlardaki arzın olmayışı gibi etkenler sebebiyle bu talebin artarak devam edeceğini düşünüyoruz" şeklinde devam eden Yılmaz "Dolayısıyla konut almak için dün bitti, yarın ise çok geç. Konut yatırımı için en doğru zaman bu zaman" şeklinde konuştu.

ŞEHİRDE 'COUNTRY' KONSEPTİ

Değişen tüketici beklentilerini düzenli olarak analiz ettiklerini, her proje için binlerce kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerin sonuçlarını bilimsel verilerle harmanlayarak proje geliştirdiklerini anlatan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz "Çekmeköy’de başladığımız, Nişantaşı’nda devam ettirdiğimiz sağlıklı ve lüks ev standartlarını şimdi bir üst kademeye taşıdık. Yeni Levent’te ‘Şehirde Lüks ve Country Yaşam’ standartları olarak güncelledik. Öncü bir yaklaşımla, lüksü doğayla buluşturan, şehirde country hayat konseptini, sektöre kazandırdık, sağlıklı ev ile country tarzını birleştirdik" şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI AMA LÜKS, DOĞAL AMA KONFORLU

Özellikle pandemiden sonra nitelikli konutlara ihtiyacın çok arttığını ifade eden Yılmaz "Pandemi etkisi, sağlık konusunu hiç olmadığı kadar öne çıkarırken, lüks anlayışında da bunun etkilerini görüyoruz. İnsanlar artık, doğayla iç içe ama şehir merkezinde; bir yandan doğanın iyileştirici etkisini arzuluyor, diğer yandan da şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. Altın üçgen olarak adlandırılan Beşiktaş, Levent ve Maslak hattının tam kalbinde konumlanan Yeni Levent projesi de bir yandan iş merkezlerinden kültür sanata, eğitimden sağlığa ve alışverişten eğlenceye kadar, şehrin tüm zenginliklerine aynı anda erişim imkanı sağlarken; diğer yandan öbür projelerimizden farklı bir şey yaptık ve country tarzı bir yaşam geliştirdik. 5 bin 500 hektar büyüklüğündeki Belgrad Ormanı manzarasına sahip ortamda müstakil, bahçeli, bahçe villa konforunu çatı villa dediğimiz evlerle sağlayarak lüksü doğayla buluşturduk" dedi. Yılmaz Çekmeköy'deki projenin tamamının, Nişantaşı'ndaki projenin yüzde sekseninin, Yeni Levent'teki projenin ise yüzde kırkının satışının yapıldığını da sözlerine ekledi.

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