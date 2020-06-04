Kamu bankaları 4 yeni kredi paketini devreye alıyor.Buna göre kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunacak. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlayacak.
KREDİ YAPILANDIRMA
Şu an açıklanan pakette kredi yapılandırması ile ilgili çalışma yok. Bakanlık bu konuda açıklamada bulunmadı. Önümüzdeki süreçte gündeme gelebilecek bir konu oldu.
750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Sıfır konut için 12 ay ödemesiz dönemli örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
12+168=180
1.019
171.184
Sıfır konut için eşit taksitli örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
180
937
168.709
İkinci el konut için 12 ay ödemesiz örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
12+168=180
1.095
183.925
İkinci el konut için eşit taksitli örnek ödeme tablosu 2:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
180
1.007
181.285
Konut kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren banka şubelerinden yapılacak.
TAŞITTA FAİZ YÜZDE 0.49
Ayrıca yerli üretim araçlarda yüzde 0.49-0.69 faizle taşıt kredisi sunulacak. 2. el binek veya ticari araçlar için verilecek kredilerde ise faiz oranı yüzde 0.82 olacak.
Azami 6 ay ödemesiz ve toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin lira olacak.
MAKSİMUM 7 YAŞINDA ARACA VERİLECEK
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Binek otomobil örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
50.000
6+54=60
1.253
67.647
Ticari taşıt örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
50.000
6+54=60
1.223
66.043
Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren bankaların şubelerinden yapılabilecek.
SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ
Bankalar bunun yanında bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;
Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman imkanı sunacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.
Firma katkı paylı tüketici kredisi örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000
6+6=12
1.771
10.628
10.000
6+30=36
382
11.452
10.000
6+54=60
228
12.316
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla ise;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0.82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Faturalı tüketici kredisi örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000
6+6=12
1.823
10.938
10.000
6+30=36
406
12.188
10.000
6+54=60
251
13.529
TATİLE FİNANSMAN DESTEĞİ
Kamu bankaları tatil yapmak isteyenlere de uygun koşullu finansman sağlayacak.
Yapılan açıklamaya göre tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;
ÖDEME 9 AY SONRA BAŞLIYOR
Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0.67 oranına denk geliyor.
Tatil Destek Tüketici Kredisi örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000
6+30(*)=36
421
11.789
KREDİ KARTINA ÖZEL İMKAN
Bunun yanında Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alma imkanı sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.
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