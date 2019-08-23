En uygun konut kredisi faiz oranları Ağustos 2019!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği büyük faiz indiriminin ardından kamu bankaları öncülüğünde pek çok bankada konut kredisi faiz oranlarında ciddi indirimleri yapıldı. Peki Ağustos 2019 itibariyle en uygun konut kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank konut kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi faizlerini indirdi. Halkbank, 1 Ağustos itibarıyla konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Tüketici kredilerinde 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1.49'dan başlayan faiz oranları sunan banka, aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanabilecek.