Konut fiyatları artar mı azalır mı?

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Konut fiyatları malum, son birkaç yılda aldı başını gitti, peki bundan sonra ne olur? Fiyatlar düşer mi yoksa artar mı? Yüksek mimar Emrullah Yedikardeş, konut fiyatlarının daha da artacağı görüşünde. Yedikardeş, sektörle ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

‘FİYATLAR MECBUREN ARTACAK’

“Konutta bugünlerde barınma krizi yaşanmasına rağmen, mevcut konutların satılmamasından kaynaklı dengesiz piyasa koşulları sektörü sıkıntıya sokuyor. Nakit ve kredi sıkıntısı nedeniyle, alıcılar istekli olmasına rağmen alım yapamıyor. Artan inşaat maliyetleri devam eden şantiyelerde gerçek oranda fiyatlara yansıtılmıyor. Konutta pahalılık değil, erişim sorunu var. Hayat pahalılığından dolayı, birikim yapılamıyor ve alım gücü zayıf. Bu yüzden konutların pahalı olduğuna ilişkin bir algı oluştu. Oysa bugün lokantaya gittiğinizde 4 kişilik bir aile İstanbul’da 5-6 bin lira fatura ödeyerek masadan kalkıyor. Bir kişi her gün lokantadan yemek yemeğe kalkışsa 30 bin lirasını harcaması gerekecek. Böyle bakarsanız ev bedava… Yine baklavanın kilosu bin lira olmuş. Bir kamyonet baklava fiyatına aslında, ömür boyu yaşayacağınız evinize sahip oluyorsunuz. Baklavaya pahalı demiyorsunuz, çünkü bir kilo almak yerine 100 gram alıyor ama alıyor. Ama evin bir metrekaresini alıp bekleyemezsiniz. 80-100-200 metrekare ev almanız ve bunun parasını baştan ödemeniz lazım. Ya peşin paranız olacak ya da kredi vs finansman araçlarını kullanacaksınız. Peşin için kaynaklar yetmiyor, kredi için bankalar vermiyor. Verse de kredi oranları o kadar yüksek ki sizin maaşınız-geliriniz taksitleri ödemeye yetmiyor. Bu durumda konuta baklava gibi rahat erişemiyorsunuz. Bu maliyetlere karşı fiyatları korumak veya bu fiyatlardan üretimi sürdürmek mümkün değil. Konut fiyatının artış hızı yavaşlar ama gerilemez. Ekmeğin fiyatı nasıl gerilemiyorsa konutun fiyatı da gerilemez. Konut arzını artırarak belki fiyattaki ateşi dindirebilirsiniz ama mevcut maliyetler ve arsa payları ile zaten konut üreticilerinin kar marjı çok zayıf iken, kimse üreticilerden fiyatları düşürmesini beklememeli. Bugünden sonra müteahhitlerin konut yapması cesaret ister. Bu nedenle bugün imkanı olan, alabiliyorsa konut alsın. Bir sene sonra bugünkü fiyatları bulamayacak. Bunu anlamak için geçen seneki fiyatlarla bugünkü fiyatları mukayese edin. Ekonomi düzelse bile fiyatlar mecburen artacak.”