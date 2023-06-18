Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Şener Acer yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, bariyeri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten 778'inci Cadde'de park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı hafif ticari araçtan kurtarılan sürücü Şener Acer, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.