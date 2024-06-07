Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 53 kişi darbe girişimi suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

Ulusal medyada yer alan; askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 19 Mayıs’ta başkent Kinşasa’da darbeye kalkışan 3’ü ABD vatandaşı 53 kişinin yargılanmasına bugün başlanacak.

Kinsaşa’daki Gombe Askeri Mahkemesinde yargılanacak sanıklar terör, yasa dışı silah bulundurmak, suikast girişimi, cinayet, terörizmin finansmanı ve darbe girişimiyle suçlanıyor.

Sanıkların arasında, darbe girişimi sırasında öldürülen ve "darbenin başındaki isim olduğu" iddia edilen Christian Malanga'nın ABD vatandaşı oğlu Marcel Malanga, oğlunun arkadaşı ABD vatandaşı Tyler Thompson ve Malanga'nın ortağı ABD vatandaşı iş insanı Benjamin Zalman Polun da bulunuyor.

19 MAYIS DARBE GİRİŞİMİ

Kinşasa'nın Goma bölgesinde 19 Mayıs sabahı güvenlik güçleri ile darbeye kalkıştığı iddia edilen grup arasında silahlı çatışma çıkmış ve çatışmada, aralarında darbeye önderlik ettiği iddia edilen muhalefet lideri Christian Malanga'nın da bulunduğu 20 kişi öldürülmüş, 53 kişi gözaltına alınmıştı.

Yerel ve sosyal medyada, darbeye kalkışan silahlı grup ile 2 ABD pasaportlu kişinin de askerlerce yakalandığı görüntüler paylaşılmış ve olayların arkasında ABD’nin olduğu iddia edilmişti.

ABD’nin KDC Büyükelçisi Lucy Tamlyn, ülkedeki darbeye kalkışan silahlı grubun içinde bazı ABD vatandaşlarının olmasından dolayı endişe duyduğunu, darbe girişimine ve eyleme karıştığı iddia edilen ABD vatandaşları konusunda KDC yetkilileriyle azami ölçüde işbirliği yaptıklarını ifade etmişti.