Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı, bugün oynanan 17 karşılaşmayla birlikte devam etti.

Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

REKLAM advertisement1

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.

Öte yandan teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı ağırladığı karşılaşmada 2-1 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

REKLAM

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2

Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1

Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya): 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya): 0-3 Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya): 1-1 AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya): 6-0 Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1 Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda): 1-0 Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-2