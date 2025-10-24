Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı, bugün oynanan 17 karşılaşmayla birlikte devam etti.
Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.
Öte yandan teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı ağırladığı karşılaşmada 2-1 yenildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2
Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1
Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1
Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1
Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya): 1-2
AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya): 0-3
Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya): 1-1
AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya): 6-0
Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda): 1-0
Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-2